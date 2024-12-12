Мэр Орлов второй раз за год проведет прямую линию с екатеринбуржцами

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Открытие школы N123 в Академическом районе. Екатеринбург , орлов алексей, орлов в школе
В прошлый раз Алексей Орлов общался с горожанами в сентябре Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 декабря проведет прямую линию и ответит на вопросы горожан. Встречу в подобном формате он уже проводил в сентябре. Новый анонс появился в соцсетях «Четвертого канала».

«17 декабря в 19:00 состоится прямая линия Алексея Орлова. Задать свой вопрос вы можете до 18:00 часов 16 декабря в комментариях к этому посту», — говорится в сообщении в telegram-канале. Трансляция будет вестись на сайте канала, а также в группе «ВКонтакте».

В прошлый раз Орлов общался с екатеринбуржцами в формате прямой линии 11 сентября. Тогда он, в частности, говорил, что готовность развязки у концерна «Калины» составляет 77%, и она будет сдана вовремя. Однако из-за банкротства подрядчика сроки в итоге перенесли.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 декабря проведет прямую линию и ответит на вопросы горожан. Встречу в подобном формате он уже проводил в сентябре. Новый анонс появился в соцсетях «Четвертого канала». «17 декабря в 19:00 состоится прямая линия Алексея Орлова. Задать свой вопрос вы можете до 18:00 часов 16 декабря в комментариях к этому посту», — говорится в сообщении в telegram-канале. Трансляция будет вестись на сайте канала, а также в группе «ВКонтакте». В прошлый раз Орлов общался с екатеринбуржцами в формате прямой линии 11 сентября. Тогда он, в частности, говорил, что готовность развязки у концерна «Калины» составляет 77%, и она будет сдана вовремя. Однако из-за банкротства подрядчика сроки в итоге перенесли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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