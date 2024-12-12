Мэр Орлов второй раз за год проведет прямую линию с екатеринбуржцами

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 декабря проведет прямую линию и ответит на вопросы горожан. Встречу в подобном формате он уже проводил в сентябре. Новый анонс появился в соцсетях «Четвертого канала».
«17 декабря в 19:00 состоится прямая линия Алексея Орлова. Задать свой вопрос вы можете до 18:00 часов 16 декабря в комментариях к этому посту», — говорится в сообщении в telegram-канале. Трансляция будет вестись на сайте канала, а также в группе «ВКонтакте».
В прошлый раз Орлов общался с екатеринбуржцами в формате прямой линии 11 сентября. Тогда он, в частности, говорил, что готовность развязки у концерна «Калины» составляет 77%, и она будет сдана вовремя. Однако из-за банкротства подрядчика сроки в итоге перенесли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!