Главная дорожная стройка Екатеринбурга срывается

В Екатеринбурге стройка развязки у «Калины» срывается из-за генподрядчика

09 октября 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Мэрия перезаключит контракт на строительство развязки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Банкротство московской компании «АльмакорГруп», которая занималась строительством ключевой для Екатеринбурга развязки у концерна «Калина», повлияло на сроки сдачи объекта. Горадминистрации придется перезаключать контракт, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Мы с городом ищем те решения, которые в кратчайшие сроки, но юридически правильно позволят перезаключить контракт. Либо это будет та же структура, которая руководит компанией, либо другая. Основное тело объекта понятно — технически все вопросы закрыты, но съезды пока под большим вопросом, так что до конца года сможем ответить, когда перезаключим контракт», — сказал Толкачев. Компания «АльмакорГруп» подала заявление с требованием признать ее банкротом. Заявление генподрядчика уже приняли к рассмотрению. По искам банков и нескольких фирм уже возбуждено производство по делу о банкротстве организации. На начало 2024 года «АльмакорГруп» задолжал 194,4 миллиона рублей. Параллельно с этим стоимость строительства развязки существенно растет. По словам источника URA.RU, увеличение будет примерно на 20% (1,3 млрд рублей). Полностью сдать объект должны были к концу года (срок контракта — до декабря). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банкротство московской компании «АльмакорГруп», которая занималась строительством ключевой для Екатеринбурга развязки у концерна «Калина», повлияло на сроки сдачи объекта. Горадминистрации придется перезаключать контракт, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Мы с городом ищем те решения, которые в кратчайшие сроки, но юридически правильно позволят перезаключить контракт. Либо это будет та же структура, которая руководит компанией, либо другая. Основное тело объекта понятно — технически все вопросы закрыты, но съезды пока под большим вопросом, так что до конца года сможем ответить, когда перезаключим контракт», — сказал Толкачев. Компания «АльмакорГруп» подала заявление с требованием признать ее банкротом. Заявление генподрядчика уже приняли к рассмотрению. По искам банков и нескольких фирм уже возбуждено производство по делу о банкротстве организации. На начало 2024 года «АльмакорГруп» задолжал 194,4 миллиона рублей. Параллельно с этим стоимость строительства развязки существенно растет. По словам источника URA.RU, увеличение будет примерно на 20% (1,3 млрд рублей). Полностью сдать объект должны были к концу года (срок контракта — до декабря).