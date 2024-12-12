Медведев озвучил два условия переговоров с Украиной

Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной с учетом нынешних реалий
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Медведев заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, ранее озвученных Путиным
Медведев заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, ранее озвученных Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия выразила готовность к возобновлению переговорного процесса с Украиной. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что возобновление диалога возможно при условии понимания Киевом текущей ситуации и учета предложений, сделанных ранее президентом Владимиром Путиным.

«Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений, озвученных Путиным», — заявил Медведев после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он добавил, что Москва готова к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Что входит в них — в материале URA.RU.

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Россия выразила готовность к возобновлению переговорного процесса с Украиной. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что возобновление диалога возможно при условии понимания Киевом текущей ситуации и учета предложений, сделанных ранее президентом Владимиром Путиным. «Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений, озвученных Путиным», — заявил Медведев после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он добавил, что Москва готова  к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Что входит в них — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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