В Кремле поддержали предложение Орбана по освобождению пленных в канун Рождества

Россия полностью поддерживает предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по обмену пленными в канун Рождества в отличие от главы Украины Владимира Зеленского, который выступил против от этой идеи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что, несмотря на это Россия продолжит консультации по установлению мира.
«Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными» — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что, Россия в отличие от Украины никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года.
После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Орбан предложил Киеву заключить перемирие и совершить обмен пленными до Рождества. Он также предупредил, что сейчас идут самые опасные недели украинского конфликта.
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