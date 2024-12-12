Депутат гордумы Ботов отметил важность аналога программы «Время героев» в Челябинской области

Ботов: аналог «Время героев» откроет перспективы для челябинских бойцов СВО
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Депутат Ботов уверен, что программа для бойцов СВО поможет им самореализоваться
Депутат Ботов уверен, что программа для бойцов СВО поможет им самореализоваться Фото:

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов, поддержал инициативу губернатора региона Алексея Текслера о создании региональной версии программы «Время героев» для бойцов СВО. Ботов сообщил URA.RU, что такой проект будет особенно важным для области, поскольку не все ветераны могут участвовать в программах федерального уровня.

«Очень важно, что наш губернатор Алексей Текслер принял решение организовать программу, аналогичную „Время героев“. Ведь не каждый ветеран СВО может участвовать в программе федерального уровня», — заявил URA.RU Ботов. Депутат добавил, что программа поможет бойцам самореализоваться и адаптироваться. Также он отметил, что переход от военной службы к гражданской откроет для них новые перспективы.

О том, что в Челябинской области запустят аналог программы «Время Героев» стало известно 11 декабря на прямой линии с главой региона Алексеем Текслером. Тогда он заявил, что челябинские бойцы СВО смогут принести малой родине много пользы.

Федеральная программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. Ее основная цель — подготовка кадров для госслужбы и «формирование новой элиты» РФ.

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Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов, поддержал инициативу губернатора региона Алексея Текслера о создании региональной версии программы «Время героев» для бойцов СВО. Ботов сообщил URA.RU, что такой проект будет особенно важным для области, поскольку не все ветераны могут участвовать в программах федерального уровня. «Очень важно, что наш губернатор Алексей Текслер принял решение организовать программу, аналогичную „Время героев“. Ведь не каждый ветеран СВО может участвовать в программе федерального уровня», — заявил URA.RU Ботов. Депутат добавил, что программа поможет бойцам самореализоваться и адаптироваться. Также он отметил, что переход от военной службы к гражданской откроет для них новые перспективы. О том, что в Челябинской области запустят аналог программы «Время Героев» стало известно 11 декабря на прямой линии с главой региона Алексеем Текслером. Тогда он заявил, что челябинские бойцы СВО смогут принести малой родине много пользы. Федеральная программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. Ее основная цель — подготовка кадров для госслужбы и «формирование новой элиты» РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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