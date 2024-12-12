Самолеты Израиля нанесли обширные удары по окрестностям Дамаска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Израиль атаковал Дамаск в Сирии
Израиль атаковал Дамаск в Сирии Фото:

Израиль нанес несколько ракетных ударов по Дамаску, захваченному сирийской оппозицией при поддержке боевиков. Об этом сообщает Al Watan.

«Истребители израильских ВВС нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска.», — передает издание. В городе зафиксировали несколько взрывов. 

На днях, 8 декабря, вооруженные повстанцы в Сирии ворвались в Дамаск, захватив до этого ряд других городов. Президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия главы и экстренно покинул страну. Позже выяснилось, что он направился в Россию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль нанес несколько ракетных ударов по Дамаску, захваченному сирийской оппозицией при поддержке боевиков. Об этом сообщает Al Watan. «Истребители израильских ВВС нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска.», — передает издание. В городе зафиксировали несколько взрывов.  На днях, 8 декабря, вооруженные повстанцы в Сирии ворвались в Дамаск, захватив до этого ряд других городов. Президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия главы и экстренно покинул страну. Позже выяснилось, что он направился в Россию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...