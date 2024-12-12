Башкиры со всего мира встретились в Уфе

С 12 по 14 декабря в Уфе проходит Всемирный курултай башкир. В форуме примут участие более 500 делегатов из республики Башкортостан, регионов России и зарубежья.
«Проведение шестого Всемирного курултая башкир состоится согласно указу Главы Башкортостана Радия Хабирова», — сообщает пресс-служба правительства республики. На нем будут более 500 делегатов.
В рамках мероприятия запланированы форумы, круглые столы, секционные и пленарные заседания. Главная цель шестого по счету форма — укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие культуры башкирского народа, поддержка соотечественников, проживающих за пределами республики. Эти вопросы участники мероприятия обсудят с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
Также в рамках Всемирного курултая башкир пройдет научный форум «Язык и идентичность в контексте реализации Стратегии развития башкирского народа», дискуссии «Урал-Алтай-Москва: тюрки России от древности к современности». Будет представлен опыт не только Башкортостана и национальных республик ПФО, но и Сибири, Якутии, Астраханского края.
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