Трамп назвал решение Зеленского по России глупым и опасным

Будущий президент США Дональд Трамп назвал глупым и опасным решение лидера Украины Владимира Зеленского бить ракетами вглубь России. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем?... Мы просто обостряем этот конфликт и усугубляем его. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение»», — подчеркнул Трамп. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что наибольшую опасность на сегодняшний день представляет «неразумное» решение главы Украины Владимира Зеленского наносить ракетные атаки на территорию России.
Помимо прочего, Трамп уточнил, что будет использовать помощь США для давления на Россию в переговорах с целью достижения мирного соглашения. Он считает, что правильный подход и стратегическое терпение могут способствовать урегулированию конфликта. «Я хочу достичь соглашения... Единственный способ достичь соглашения — не бросать», — заявил Трамп, выражая свою стратегию в отношении решения украинского кризиса.
Ранее Трамп заявил, что главным приоритетом для него после инаугурации остается украинским вопрос, передает «Национальная служба новостей». При этом политик добавил, что после его вступления в должность президента Киев начнет получать меньше помощи со стороны Вашингтона.
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