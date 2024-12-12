Осужденный за убийство свердловской девочки жестоко расправился с сокамерником в ЯНАО

Прокурор ЯНАО Конош добился пожизненного заключения для убийцы сокамерника
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Второе пожизненное получил убийца свердловской девочки за убийство сокамерника в колонии ЯНАО
Второе пожизненное получил убийца свердловской девочки за убийство сокамерника в колонии ЯНАО Фото:

Суд ЯНАО приговорил к пожизненному заключению Николая Агеева, забившего камнем сокамерника. Сторону обвинения лично представлял окружной прокурор Дмитрий Конош, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. От источников, присутствующих на суде, URA.RU стало известно, что Агеев отбывает срок в ямальской колонии за изнасилование и убийство 10-летней девочки в Свердловской области.

«Осужденный, на фоне неприязненных отношений к сокамернику, воспользовавшись моментом, когда он лег на кровать, ранее приисканным куском цемента нанес множественные удары (не менее 39) по голове, от чего потерпевший испытал сильную боль и страдания. От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время в больнице», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. Описанные события произошли 20 апреля.

Из открытых источников известно, что уроженец Кургана, Николай Агеев ранее был судим еще в 2003 году за разбойные нападения и был приговорен к длительному сроку заключения, уже находясь в колонии убил сокамерника. Он должен был выйти на свободу только в 2022 году, но сумел освободиться по УДО.

Освободившись из мест лишения свободы в середине июля 2018 года, мужчина сразу же вернулся к противоправной деятельности. Произведя серию разбойных нападений на киоски в Челябинске, он отправился в Екатеринбург по просьбе сокамерника навестить его бабушку. В ходе визита он убил пожилую женщину, ограбил ее квартиру и скрылся с места преступления.

После этого направившись в Каменск-Уральский, он в одном из супермаркетов познакомился с отчимом 10-летней школьницы, который, доверившись новому знакомому, пригласил его в свой дом. Во время ужина гость жестоко избил хозяина квартиры, который потерял сознание. По неофициальной информации, преступник сначала совершил насильственные действия в отношении девочки, а затем убил ее и оставил тело в ванной комнате. После совершения убийства он похитил ценные вещи и на такси отправился обратно в Челябинск.

Водитель такси, запомнив необычного пассажира, позже помог правоохранительным органам идентифицировать злоумышленника по фотороботу. Агеев был арестован и перевезен обратно в Екатеринбург.

Из материалов судебных процессов следует, что Агеев был приговорен в 2019 году Свердловским областным судом за убийства и разбойные нападения, а также за изнасилование и убийство малолетнего ребенка. В качестве меры наказания Агееву было назначено пожизненное заключение. Его отправили в одну из колоний на Ямале, где и случился рецидив.

Сегодня, 12 декабря, суд еще раз приговорил убийцу, насильника и рецидивиста к пожизненному заключению. Отбывать его он будет в колонии особого режима.

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Суд ЯНАО приговорил к пожизненному заключению Николая Агеева, забившего камнем сокамерника. Сторону обвинения лично представлял окружной прокурор Дмитрий Конош, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. От источников, присутствующих на суде, URA.RU стало известно, что Агеев отбывает срок в ямальской колонии за изнасилование и убийство 10-летней девочки в Свердловской области. «Осужденный, на фоне неприязненных отношений к сокамернику, воспользовавшись моментом, когда он лег на кровать, ранее приисканным куском цемента нанес множественные удары (не менее 39) по голове, от чего потерпевший испытал сильную боль и страдания. От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время в больнице», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. Описанные события произошли 20 апреля. Из открытых источников известно, что уроженец Кургана, Николай Агеев ранее был судим еще в 2003 году за разбойные нападения и был приговорен к длительному сроку заключения, уже находясь в колонии убил сокамерника. Он должен был выйти на свободу только в 2022 году, но сумел освободиться по УДО. Освободившись из мест лишения свободы в середине июля 2018 года, мужчина сразу же вернулся к противоправной деятельности. Произведя серию разбойных нападений на киоски в Челябинске, он отправился в Екатеринбург по просьбе сокамерника навестить его бабушку. В ходе визита он убил пожилую женщину, ограбил ее квартиру и скрылся с места преступления. После этого направившись в Каменск-Уральский, он в одном из супермаркетов познакомился с отчимом 10-летней школьницы, который, доверившись новому знакомому, пригласил его в свой дом. Во время ужина гость жестоко избил хозяина квартиры, который потерял сознание. По неофициальной информации, преступник сначала совершил насильственные действия в отношении девочки, а затем убил ее и оставил тело в ванной комнате. После совершения убийства он похитил ценные вещи и на такси отправился обратно в Челябинск. Водитель такси, запомнив необычного пассажира, позже помог правоохранительным органам идентифицировать злоумышленника по фотороботу. Агеев был арестован и перевезен обратно в Екатеринбург. Из материалов судебных процессов следует, что Агеев был приговорен в 2019 году Свердловским областным судом за убийства и разбойные нападения, а также за изнасилование и убийство малолетнего ребенка. В качестве меры наказания Агееву было назначено пожизненное заключение. Его отправили в одну из колоний на Ямале, где и случился рецидив. Сегодня, 12 декабря, суд еще раз приговорил убийцу, насильника и рецидивиста к пожизненному заключению. Отбывать его он будет в колонии особого режима.
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