В Цзиньчжоу (Китай) беспилотник упал и загорелся на Олимпийском стадионе, который является домашней ареной для футбольной команды «Далянь Шидэ», участвующей в китайской Суперлиге. В результате происшествия пострадал один человек.
«Беспилотник прилетел в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае», — передает telegram-канал Mash. Свидетели происшествия рассказали, что дрон потерял управление, врезался в здание стадиона, после чего вспыхнул. На месте происшествия были найдены обломки дрона, раскиданные по земле. По информации местных СМИ, на фрагментах крыла беспилотника было обнаружено слово «чрезвычайная ситуация».
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