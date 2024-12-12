Генсек НАТО призвал страны усилить траты на оборону

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Рютте заявил, что Россия не угрожает пока членам НАТО
Рютте заявил, что Россия не угрожает пока членам НАТО Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент нет прямой угрозы со стороны России ни одному из членов альянса. Тем не менее он призвал страны НАТО укреплять оборону и увеличивать расходы на безопасность.

«Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса», — подчеркнул Рютте. Его слова приводит РИА Новости. Однако он выразил озабоченность тем, что Россия усиливает свою оборонную промышленность и, по его словам, готовится к длительному противостоянию не только с Украиной, но и с Западом в целом. В связи с этим, Рютте настоятельно рекомендовал странам НАТО не только укреплять оборону, но и увеличивать инвестиции в собственную безопасность.

Ранее Рютте призвал страны НАТО предпринять ряд шагов, в частности обеспечить защиту энергетических объектов Украины и усилить поставку необходимой военной помощи, передает «Ридус». По его словам, это нужно в первую очередь для укрепления позиции Киева перед переговорами с Москвой. Он отметил, что следует направить столько оружия, сколько нужно для изменения текущей ситуации на фронте, где Украина уступает России, передает «Национальная служба новостей».

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент нет прямой угрозы со стороны России ни одному из членов альянса. Тем не менее он призвал страны НАТО укреплять оборону и увеличивать расходы на безопасность. «Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса», — подчеркнул Рютте. Его слова приводит РИА Новости. Однако он выразил озабоченность тем, что Россия усиливает свою оборонную промышленность и, по его словам, готовится к длительному противостоянию не только с Украиной, но и с Западом в целом. В связи с этим, Рютте настоятельно рекомендовал странам НАТО не только укреплять оборону, но и увеличивать инвестиции в собственную безопасность. Ранее Рютте призвал страны НАТО предпринять ряд шагов, в частности обеспечить защиту энергетических объектов Украины и усилить поставку необходимой военной помощи, передает «Ридус». По его словам, это нужно в первую очередь для укрепления позиции Киева перед переговорами с Москвой. Он отметил, что следует направить столько оружия, сколько нужно для изменения текущей ситуации на фронте, где Украина уступает России, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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