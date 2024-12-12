Генсек НАТО призвал страны усилить траты на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент нет прямой угрозы со стороны России ни одному из членов альянса. Тем не менее он призвал страны НАТО укреплять оборону и увеличивать расходы на безопасность.
«Это правда, что сейчас нет прямой угрозы со стороны России кому-либо из 32 членов альянса», — подчеркнул Рютте. Его слова приводит РИА Новости. Однако он выразил озабоченность тем, что Россия усиливает свою оборонную промышленность и, по его словам, готовится к длительному противостоянию не только с Украиной, но и с Западом в целом. В связи с этим, Рютте настоятельно рекомендовал странам НАТО не только укреплять оборону, но и увеличивать инвестиции в собственную безопасность.
Ранее Рютте призвал страны НАТО предпринять ряд шагов, в частности обеспечить защиту энергетических объектов Украины и усилить поставку необходимой военной помощи, передает «Ридус». По его словам, это нужно в первую очередь для укрепления позиции Киева перед переговорами с Москвой. Он отметил, что следует направить столько оружия, сколько нужно для изменения текущей ситуации на фронте, где Украина уступает России, передает «Национальная служба новостей».
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