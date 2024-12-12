Глава Верховного суда нашла способ повысить качество правосудия

Совет председателей верховных судов стран СНГ совместной работой намерен улучшать качество правосудия в России, совершенствуя судебную систему не только внутри страны, но и других государствах Содружества. Об этом рассказала глава Верховного суда РФ Ирина Подносова. Она подчеркнула значимость обмена судебной практики между судами стран СНГ.
«Убеждена, что именно Совет председателей верховных судов стран СНГ является тем самым действенным механизмом, который позволит повысить качество правосудия на пространстве Содружества. Он также будет способствовать расширению механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами», — отметила Подносова. Ее слова передает РАПСИ.
Глава Верховного суда подчеркнула значимость сотрудничества и обмена судебной практикой и статистикой между участниками СНГ. По ее словам, это будет способствовать более эффективному применению международной правовой помощи и исполнению иностранных судебных решений. Верховный суд РФ будет отправлять коллегам судебные постановления, обзоры. Также судьи стран СНГ будут вместе рассматривать дела определенных категорий.
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