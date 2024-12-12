Вице-мэр Екатеринбурга: денег на вторую ветку метро нет

12 декабря 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Вместо подземного метро в Екатеринбурге построят наземное Фото: Илья Московец © URA.RU У Екатеринбурга нет денег на строительство новой линии метро. Об этом в эфире программы «Акцент» (ОТВ) заявил вице-мэр по финансам Андрей Корюков. Сейчас, отметил он, администрация занята проектом по созданию «наземного метро», оно будет проходить вокруг города. «Пока на строительство метро у нас денег нет. Но мы переключились на новую задачу — „наземное метро“. Продвигаем свой проект. Это круговое движение вокруг Екатеринбурга. Москва, Санкт-Петербург показали эффективность этого движения», — рассказал Корюков. Однако для начала работ по проекту город должен получить федеральную поддержку, подчеркнул чиновник. «Мы ждем реализации национальных проектов РФ. Отдельно будет нацпроект по развитию российских железных дорог. Самые эффективные десять проектов, которые сегодня отобраны. Наше наземное метро — это 3-4 проект», — сказал Корюков. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия все же рассматривает варианты продления действующей линии метрополитена или строительства полноценной второй ветки. Это согласовал губернатор Евгений Куйвашев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Екатеринбурга нет денег на строительство новой линии метро. Об этом в эфире программы «Акцент» (ОТВ) заявил вице-мэр по финансам Андрей Корюков. Сейчас, отметил он, администрация занята проектом по созданию «наземного метро», оно будет проходить вокруг города. «Пока на строительство метро у нас денег нет. Но мы переключились на новую задачу — „наземное метро“. Продвигаем свой проект. Это круговое движение вокруг Екатеринбурга. Москва, Санкт-Петербург показали эффективность этого движения», — рассказал Корюков. Однако для начала работ по проекту город должен получить федеральную поддержку, подчеркнул чиновник. «Мы ждем реализации национальных проектов РФ. Отдельно будет нацпроект по развитию российских железных дорог. Самые эффективные десять проектов, которые сегодня отобраны. Наше наземное метро — это 3-4 проект», — сказал Корюков. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия все же рассматривает варианты продления действующей линии метрополитена или строительства полноценной второй ветки. Это согласовал губернатор Евгений Куйвашев.