Bloomberg «рассекретил» переговоры РФ и Сирии о военных базах

Bloomberg: Россия пытается достичь соглашения с Сирией о военных базах
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Россия пытается договориться с представителями Сирии о нахождении своих военных баз в стране, передает Bloomberg
Россия пытается договориться с представителями Сирии о нахождении своих военных баз в стране, передает Bloomberg Фото:

Россия находится на пути к достижению соглашения с новыми властями в Дамаске о сохранении присутствия на двух военных базах в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg. Причем накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков открыто заявлял, что соответствующие переговоры со стороны РФ ведутся. 

«Россия приближается к соглашению с новым руководством Сирии о сохранении двух важнейших военных баз в этом ближневосточном государстве. Это является ключевой целью Кремля после падения президента Башара Асада», — ссылаются журналисты, ссылаясь на неназванный источник. 

Ситуация в Сирии остается нестабильной. Однако, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, безопасность российских военных баз и других объектов в Сирии имеет первостепенное значение для России. До этого предполагалось, что в стране могут находиться российские военные. Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, не назвал точного количества.

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Россия находится на пути к достижению соглашения с новыми властями в Дамаске о сохранении присутствия на двух военных базах в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg. Причем накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков открыто заявлял, что соответствующие переговоры со стороны РФ ведутся.  «Россия приближается к соглашению с новым руководством Сирии о сохранении двух важнейших военных баз в этом ближневосточном государстве. Это является ключевой целью Кремля после падения президента Башара Асада», — ссылаются журналисты, ссылаясь на неназванный источник.  Ситуация в Сирии остается нестабильной. Однако, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, безопасность российских военных баз и других объектов в Сирии имеет первостепенное значение для России. До этого предполагалось, что в стране могут находиться российские военные. Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, не назвал точного количества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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