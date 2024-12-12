Bloomberg «рассекретил» переговоры РФ и Сирии о военных базах

Россия находится на пути к достижению соглашения с новыми властями в Дамаске о сохранении присутствия на двух военных базах в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg. Причем накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков открыто заявлял, что соответствующие переговоры со стороны РФ ведутся.
«Россия приближается к соглашению с новым руководством Сирии о сохранении двух важнейших военных баз в этом ближневосточном государстве. Это является ключевой целью Кремля после падения президента Башара Асада», — ссылаются журналисты, ссылаясь на неназванный источник.
Ситуация в Сирии остается нестабильной. Однако, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, безопасность российских военных баз и других объектов в Сирии имеет первостепенное значение для России. До этого предполагалось, что в стране могут находиться российские военные. Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, не назвал точного количества.
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