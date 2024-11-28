Хакеры слили в интернет секретный документ главкома ВСУ

Хакеры группировки «Берегини» опубликовали документ ВСУ под грифом секретности
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Герман Греф и Алексей Текслер на открытии Школы21. Челябинск, программист, мониторы, монитор, хакер, коды
Хакеры из Украины слили в интернет секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Фото:

Украинские хакеры из группировки «Берегини» слили в сеть секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Александром Сырским в 2024 году. Он касается системы защиты боевых машин от атак беспилотников. Соответствующие скриншоты документов опубликованы в telegram-канале хакерской группировки.

«Большие потери пусть и не новой, но дорогой иностранной техники, вынудили руководство ВСУ искать способы защиты от этого смертоносного оружия. Сегодня мы покажем „Оперативно-тактические требования к системе (комплексу) защиты боевых машин пехоты от БПЛА“, утвержденные главкомом ВСУ в этом году. <…> Документ не просто так имеет гриф „для служебного пользования“», — передает «Берегини» на своем канале. Представители группировки заявили, что опубликовали секретные документы для того, чтобы с ними ознакомились специалисты, разрабатывающие новинки для ВПК страны.

Еще в 2022 году хакеры заявляли, что имеют доступ к компьютерам офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Тогда они сообщали, что ВСУ продают советское вооружение.

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Украинские хакеры из группировки «Берегини» слили в сеть секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Александром Сырским в 2024 году. Он касается системы защиты боевых машин от атак беспилотников. Соответствующие скриншоты документов опубликованы в telegram-канале хакерской группировки. «Большие потери пусть и не новой, но дорогой иностранной техники, вынудили руководство ВСУ искать способы защиты от этого смертоносного оружия. Сегодня мы покажем „Оперативно-тактические требования к системе (комплексу) защиты боевых машин пехоты от БПЛА“, утвержденные главкомом ВСУ в этом году. <…> Документ не просто так имеет гриф „для служебного пользования“», — передает «Берегини» на своем канале. Представители группировки заявили, что опубликовали секретные документы для того, чтобы с ними ознакомились специалисты, разрабатывающие новинки для ВПК страны. Еще в 2022 году хакеры заявляли, что имеют доступ к компьютерам офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Тогда они сообщали, что ВСУ продают советское вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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