Хакеры слили в интернет секретный документ главкома ВСУ

Хакеры группировки «Берегини» опубликовали документ ВСУ под грифом секретности

28 ноября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Хакеры из Украины слили в интернет секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские хакеры из группировки «Берегини» слили в сеть секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Александром Сырским в 2024 году. Он касается системы защиты боевых машин от атак беспилотников. Соответствующие скриншоты документов опубликованы в telegram-канале хакерской группировки. «Большие потери пусть и не новой, но дорогой иностранной техники, вынудили руководство ВСУ искать способы защиты от этого смертоносного оружия. Сегодня мы покажем „Оперативно-тактические требования к системе (комплексу) защиты боевых машин пехоты от БПЛА“, утвержденные главкомом ВСУ в этом году. <…> Документ не просто так имеет гриф „для служебного пользования“», — передает «Берегини» на своем канале. Представители группировки заявили, что опубликовали секретные документы для того, чтобы с ними ознакомились специалисты, разрабатывающие новинки для ВПК страны. Еще в 2022 году хакеры заявляли, что имеют доступ к компьютерам офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Тогда они сообщали, что ВСУ продают советское вооружение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские хакеры из группировки «Берегини» слили в сеть секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Александром Сырским в 2024 году. Он касается системы защиты боевых машин от атак беспилотников. Соответствующие скриншоты документов опубликованы в telegram-канале хакерской группировки. «Большие потери пусть и не новой, но дорогой иностранной техники, вынудили руководство ВСУ искать способы защиты от этого смертоносного оружия. Сегодня мы покажем „Оперативно-тактические требования к системе (комплексу) защиты боевых машин пехоты от БПЛА“, утвержденные главкомом ВСУ в этом году. <…> Документ не просто так имеет гриф „для служебного пользования“», — передает «Берегини» на своем канале. Представители группировки заявили, что опубликовали секретные документы для того, чтобы с ними ознакомились специалисты, разрабатывающие новинки для ВПК страны. Еще в 2022 году хакеры заявляли, что имеют доступ к компьютерам офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Тогда они сообщали, что ВСУ продают советское вооружение.