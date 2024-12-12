12 декабря 2024

Запад даст в долг Украине 50 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев планирует направить предоставленные деньги на приобретение оружия
Киев планирует направить предоставленные деньги на приобретение оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Британии одобрили выделение киевскому режиму займа в 50 млрд долларов согласно решению G7. Об этом говорится в совместном заявлении по итогу встречи в Берлине.

«Мы будем продолжать военную, экономическую и финансовую помощь Украине, включая мобилизацию дополнительных европейских фондов. Мы выступаем за быструю и коллективную реализацию принятого Группой семи займа в размере 50 млрд долларов, в чем европейцам принадлежит значимая роль, что позволит Украине покрыть свои нужды, в том числе военные», — на текст документа ссылается ТАСС.

Ранее Вашингтон выдал кредит Киеву на 20 млрд долларов с возможностью погашения за счет замороженных средств РФ. Президент США Дональд Трамп пообещал не бросать Украину, отметив, что будет стараться помочь скорее урегулировать конфликт, передает телеканал 360. При этом в Верховной раде все громче звучат заявления — президент Владимир Зеленский лишился политического имиджа, став объектом насмешек, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Британии одобрили выделение киевскому режиму займа в 50 млрд долларов согласно решению G7. Об этом говорится в совместном заявлении по итогу встречи в Берлине. «Мы будем продолжать военную, экономическую и финансовую помощь Украине, включая мобилизацию дополнительных европейских фондов. Мы выступаем за быструю и коллективную реализацию принятого Группой семи займа в размере 50 млрд долларов, в чем европейцам принадлежит значимая роль, что позволит Украине покрыть свои нужды, в том числе военные», — на текст документа ссылается ТАСС. Ранее Вашингтон выдал кредит Киеву на 20 млрд долларов с возможностью погашения за счет замороженных средств РФ. Президент США Дональд Трамп пообещал не бросать Украину, отметив, что будет стараться помочь скорее урегулировать конфликт, передает телеканал 360. При этом в Верховной раде все громче звучат заявления — президент Владимир Зеленский лишился политического имиджа, став объектом насмешек, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...