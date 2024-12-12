Запад даст в долг Украине 50 млрд долларов

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Британии одобрили выделение киевскому режиму займа в 50 млрд долларов согласно решению G7. Об этом говорится в совместном заявлении по итогу встречи в Берлине.
«Мы будем продолжать военную, экономическую и финансовую помощь Украине, включая мобилизацию дополнительных европейских фондов. Мы выступаем за быструю и коллективную реализацию принятого Группой семи займа в размере 50 млрд долларов, в чем европейцам принадлежит значимая роль, что позволит Украине покрыть свои нужды, в том числе военные», — на текст документа ссылается ТАСС.
Ранее Вашингтон выдал кредит Киеву на 20 млрд долларов с возможностью погашения за счет замороженных средств РФ. Президент США Дональд Трамп пообещал не бросать Украину, отметив, что будет стараться помочь скорее урегулировать конфликт, передает телеканал 360. При этом в Верховной раде все громче звучат заявления — президент Владимир Зеленский лишился политического имиджа, став объектом насмешек, пишет RT.
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