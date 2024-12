Путин и Трамп готовятся к сложному разговору по Украине

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп ускорили подготовку к сложному разговору по Украине. Глава государства и премьер-министр Венгрии провели телефонный разговор и обсудили урегулирование конфликта. Как объяснили эксперты URA.RU, Москва и Вашингтон обмениваются позициями через посредников, чтобы как можно скорее заключить мир.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров», — говорится в сообщении Кремля.

Со своей стороны российский лидер изложил «принципиальные оценки» развития ситуации вокруг Украины и «деструктивной линии киевского режима», который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта. Стороны также рассмотрели торгово-экономическое сотрудничество России и Венгрии, в частности, в сфере энергетики. Обсуждена обострившаяся из-за ситуации в Сирии обстановка на Ближнем Востоке. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

Как позднее уточнил Орбан, разговор с Путиным длился час. По его словам, Будапешт использует все дипломатические средства для установления мира в Восточной Европе. Накануне премьер-министр Венгрии сообщил, что провел день с Трампом в его имении Мар-а-Лаго. Сам же победитель американских выборов в свежем интервью изданию Paris Match заявил, что урегулирование кризиса на Украине — это его приоритет на международной арене.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что инициатив от американской стороны о разговоре Путина и Трампа пока не поступало — «ждем до инаугурации, а там видно будет». Песков также добавил, что Орбан не передавал Путину посланий от Трампа. Как считают эксперты URA.RU, премьер Венгрии, если и не передал послания, то точно рассказал российскому лидеру, как сложился недавний разговор с будущим хозяином Белого дома и его позицию.

Телефонный разговор Путина и Орбана можно считать началом российско-американских переговоров по Украине, которые пока идут через посредника, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Без сомнения это (сегодняшний разговор) является переговорами между Россией и США по установлению мира на Украине, — пояснил собеседник URA.RU. —

По его мнению, войну против России развязал американский «DeepState» («глубинное государство»), и это общий противник Москвы и Трампа. «Весь прошлый срок Трамп вел ожесточенную политическую борьбу с этим „DeepState“ и проиграл эту войну», — отметил Марков. Политолог добавил, что огромное преимущество Трампа над Камалой Харрис не позволило «глубинному государству» фальсифицировать выборы, как это было в 2020 году, поэтому лидер республиканцев продолжит борьбу после инаугурации в январе.

Трамп уже согласен с несколькими позициями России по Украине, считает политолог. «Он согласился с тем, что Россия никуда не уходит, там, где стоят российские солдаты, Россия остается. Трамп согласился, что устанавливаются нормальные дипломатические отношения, прекращается вся эта демонизация Путина и травля России везде», — заявил Марков.

Но есть ряд пунктов, которые именно сейчас и прорабатываются — это статус русского языка на Украине, прекращение политических репрессий против православной церкви, будущее политического режима в Киеве, добавил собеседник URA.RU. «По этому идут переговоры. Если они договорятся до инаугурации, то сразу 21 января Трамп может объявить о прекращении войны», — предположил политолог.

Последние международные события указывают, что команда Трампа действительно активно занимается проблемой урегулирования конфликта, отметила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Она напомнила, что до встречи с Орбаном Трамп летал в Париж, чтобы провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Ситуацию на Украине обостряют только демократы, заявила американист

Фото: Official page of the White House