Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией

Финляндия намерена использовать средства, выделенные Еврокомиссией, для закупки беспилотников, которые будут служить для укрепления наблюдения на финляндско-российской границе. Об этом сообщает региональное издание Keskisuomalainen.
«Средства, выделенные Европейской комиссией для восточной границы, будут использованы, среди прочего, для покупки беспилотников пограничной охране», — говорится в материале. Беспилотники предназначены для улучшения возможностей наблюдения и контроля за ситуацией на границе.
Кроме приобретения дронов, выделенные Еврокомиссией 50 млн евро также будут направлены на развитие и совершенствование систем радиотехнического наблюдения, безопасной передачи данных и систем управления. Также планируется закупка различных патрульных и внедорожных автомобилей для усиления границы, добавляет Keskisuomalainen.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил о твердой поддержке страной идеи размещения противопехотных мин на границе с Россией в интересах национальной безопасности и повышения обороноспособности Финляндии. Жительница Финляндии выразила опасения относительно возможного конфликта с Россией на фоне украинского кризиса, о чем сообщает британская газета The Guardian. В статье также отмечается, что финские военные силы проходят подготовку к потенциальной войне с Россией.
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