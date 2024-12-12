12 декабря 2024

Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Еврокомиссия выделила Финляндии 50 млн евро для закупки дронов
Еврокомиссия выделила Финляндии 50 млн евро для закупки дронов Фото:

Финляндия намерена использовать средства, выделенные Еврокомиссией, для закупки беспилотников, которые будут служить для укрепления наблюдения на финляндско-российской границе. Об этом сообщает региональное издание Keskisuomalainen.

«Средства, выделенные Европейской комиссией для восточной границы, будут использованы, среди прочего, для покупки беспилотников пограничной охране», — говорится в материале. Беспилотники предназначены для улучшения возможностей наблюдения и контроля за ситуацией на границе.

Кроме приобретения дронов, выделенные Еврокомиссией 50 млн евро также будут направлены на развитие и совершенствование систем радиотехнического наблюдения, безопасной передачи данных и систем управления. Также планируется закупка различных патрульных и внедорожных автомобилей для усиления границы, добавляет Keskisuomalainen.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о твердой поддержке страной идеи размещения противопехотных мин на границе с Россией в интересах национальной безопасности и повышения обороноспособности Финляндии. Жительница Финляндии выразила опасения относительно возможного конфликта с Россией на фоне украинского кризиса, о чем сообщает британская газета The Guardian. В статье также отмечается, что финские военные силы проходят подготовку к потенциальной войне с Россией.

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Финляндия намерена использовать средства, выделенные Еврокомиссией, для закупки беспилотников, которые будут служить для укрепления наблюдения на финляндско-российской границе. Об этом сообщает региональное издание Keskisuomalainen. «Средства, выделенные Европейской комиссией для восточной границы, будут использованы, среди прочего, для покупки беспилотников пограничной охране», — говорится в материале. Беспилотники предназначены для улучшения возможностей наблюдения и контроля за ситуацией на границе. Кроме приобретения дронов, выделенные Еврокомиссией 50 млн евро также будут направлены на развитие и совершенствование систем радиотехнического наблюдения, безопасной передачи данных и систем управления. Также планируется закупка различных патрульных и внедорожных автомобилей для усиления границы, добавляет Keskisuomalainen. Президент Финляндии Александер Стубб заявил о твердой поддержке страной идеи размещения противопехотных мин на границе с Россией в интересах национальной безопасности и повышения обороноспособности Финляндии. Жительница Финляндии выразила опасения относительно возможного конфликта с Россией на фоне украинского кризиса, о чем сообщает британская газета The Guardian. В статье также отмечается, что финские военные силы проходят подготовку к потенциальной войне с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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