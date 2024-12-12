Один из самых ярких звездопадов обрушится на Землю 14 декабря

В ночь на 14 декабря 2024 года состоится пик активности звездопада Геминиды, одного из самых мощных метеорных потоков, происходящих из созвездия Близнецов. Однако полная Луна, яркость которой составит 96%, затруднит наблюдение этого астрономического явления, как подтвердили в пресс-службе Московского планетария.
Мощность Геминид в момент пика может достигать до 120 метеоров в час, что делает их одним из самых активных ежегодных метеорных потоков. Однако астрономы предупреждают о неблагоприятных условиях для наблюдения в этом году: «Условия наблюдения Геминид в 2024 году неблагоприятные. Луна вблизи полнолуния (15 декабря) существенно помешает наблюдению метеоров. В ночь на субботу она будет полной на 96%», — сообщили ТАСС астрономы.
Геминиды активны с 4 по 17 декабря, и их радиант, область вылета метеоров, находится вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецов. Лучшее время для наблюдений — после полуночи, когда радиант находится высоко над горизонтом. Поток виден в обоих полушариях Земли, что делает его доступным для наблюдателей по всему миру.
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