12 декабря 2024

В США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности «Темный орел»

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Старт ракеты был осуществлен с мыса Канаверал
Старт ракеты был осуществлен с мыса Канаверал Фото:

В США успешно провели испытание нового гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Темный орел». Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий. Испытания состоялись на мысе Канаверал и, согласно предварительной информации, завершились успешно.

«Это первое летное испытание, завершившееся успешно», — говорится в сообщении. По информации от Центра анализа стратегий и технологий, LRHW способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 км/ч.

Ракета «Темный орел», разработанная корпорацией Lockheed Martin, предназначена для нанесения внезапных массированных ударов по укрепленной обороне противника. Это оружие может стать ключевым элементом в стратегии США по усилению своих оборонительных и наступательных возможностей в условиях современной военной тактики.

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В США успешно провели испытание нового гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Темный орел». Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий. Испытания состоялись на мысе Канаверал и, согласно предварительной информации, завершились успешно. «Это первое летное испытание, завершившееся успешно», — говорится в сообщении. По информации от Центра анализа стратегий и технологий, LRHW способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 км/ч. Ракета «Темный орел», разработанная корпорацией Lockheed Martin, предназначена для нанесения внезапных массированных ударов по укрепленной обороне противника. Это оружие может стать ключевым элементом в стратегии США по усилению своих оборонительных и наступательных возможностей в условиях современной военной тактики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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