В США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности «Темный орел»

В США успешно провели испытание нового гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Темный орел». Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий. Испытания состоялись на мысе Канаверал и, согласно предварительной информации, завершились успешно.
«Это первое летное испытание, завершившееся успешно», — говорится в сообщении. По информации от Центра анализа стратегий и технологий, LRHW способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 км/ч.
Ракета «Темный орел», разработанная корпорацией Lockheed Martin, предназначена для нанесения внезапных массированных ударов по укрепленной обороне противника. Это оружие может стать ключевым элементом в стратегии США по усилению своих оборонительных и наступательных возможностей в условиях современной военной тактики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.