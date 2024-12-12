12 декабря 2024

Туск пошутил над рукопожатиями Макрона с Дональдами

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Туск в шутку заметил, что Макрону тяжело даются рукопожатия с ним и Трампом
Туск в шутку заметил, что Макрону тяжело даются рукопожатия с ним и Трампом Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск в шутливой форме высказался о трудностях президента Франции Эммануэля Макрона с рукопожатиями с определенными политическими лидерами. Туск поделился своими наблюдениями на своей странице в социальной сети X, упомянув свое имя и имя избранного президента США Дональда Трампа.

«Рукопожатия с Дональдами — это обычно довольно сложная задача...», — написал Туск в X. В подтверждение своих слов Туск разместил видео рукопожатия с Макроном, которое произошло 12 декабря в Варшаве. На видеозаписи видно, как Туск сымитировал борьбу на руках при приветствии, что добавило шутливой нотки в общение между лидерами. Таким образом, польский премьер не только проиллюстрировал свои слова, но и подчеркнул неформальный стиль своего взаимодействия с французским президентом.

Премьер-министр Польши провел параллель между ситуацией, широко обсуждаемой в социальных медиа и прессе, когда 7 декабря, перед началом переговоров в Елисейском дворце, произошло рукопожатие между Макроном и Трампом. По информации издания The New York Post, президент Франции был вынужден опираться на будущего американского лидера вследствие применения последним «силового приема» во время их продолжительного приветствия, передает RT.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск в шутливой форме высказался о трудностях президента Франции Эммануэля Макрона с рукопожатиями с определенными политическими лидерами. Туск поделился своими наблюдениями на своей странице в социальной сети X, упомянув свое имя и имя избранного президента США Дональда Трампа. «Рукопожатия с Дональдами — это обычно довольно сложная задача...», — написал Туск в X. В подтверждение своих слов Туск разместил видео рукопожатия с Макроном, которое произошло 12 декабря в Варшаве. На видеозаписи видно, как Туск сымитировал борьбу на руках при приветствии, что добавило шутливой нотки в общение между лидерами. Таким образом, польский премьер не только проиллюстрировал свои слова, но и подчеркнул неформальный стиль своего взаимодействия с французским президентом. Премьер-министр Польши провел параллель между ситуацией, широко обсуждаемой в социальных медиа и прессе, когда 7 декабря, перед началом переговоров в Елисейском дворце, произошло рукопожатие между Макроном и Трампом. По информации издания The New York Post, президент Франции был вынужден опираться на будущего американского лидера вследствие применения последним «силового приема» во время их продолжительного приветствия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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