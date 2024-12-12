Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Есипов признал вину

13 декабря 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом говорится в судебных документах. «Есипов не собирается скрываться или каким-либо образом мешать расследованию дела. Он активно сотрудничает со следственными органами и признал свою вину», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы. В соответствии с судебными материалами, Есипова обвиняют в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). Также по данному делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Ранее сообщалось, что фигуранты уголовного дела получили от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку бронежилетов, которые оказались некачественными. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в крупных хищениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом говорится в судебных документах. «Есипов не собирается скрываться или каким-либо образом мешать расследованию дела. Он активно сотрудничает со следственными органами и признал свою вину», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы. В соответствии с судебными материалами, Есипова обвиняют в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). Также по данному делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Ранее сообщалось, что фигуранты уголовного дела получили от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку бронежилетов, которые оказались некачественными. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в крупных хищениях.