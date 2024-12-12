12 декабря 2024

Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Есипов признал вину

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Начало судебного процесса над бывшим главой свердловского министерства транспорта Василием Старковым. Екатеринбург , уголовное дело, документы, суд, адвокат, часы на руке, судебное заседание
Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом говорится в судебных документах.

«Есипов не собирается скрываться или каким-либо образом мешать расследованию дела. Он активно сотрудничает со следственными органами и признал свою вину», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

В соответствии с судебными материалами, Есипова обвиняют в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). Также по данному делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова.

Ранее сообщалось, что фигуранты уголовного дела получили от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку бронежилетов, которые оказались некачественными. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в крупных хищениях.

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Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом говорится в судебных документах. «Есипов не собирается скрываться или каким-либо образом мешать расследованию дела. Он активно сотрудничает со следственными органами и признал свою вину», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы. В соответствии с судебными материалами, Есипова обвиняют в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). Также по данному делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Ранее сообщалось, что фигуранты уголовного дела получили от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку бронежилетов, которые оказались некачественными. Басманный суд в мае этого арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в крупных хищениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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