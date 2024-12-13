Сколько россияне смогут накопить за 2025 год

«Авито Работа»: россияне могут накопить за 2025 год до 250 тысяч рублей
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Если откладывать примерно 20% от зарплаты, то россияне смогут накопить за год всего 200 тысяч рублей
Если откладывать примерно 20% от зарплаты, то россияне смогут накопить за год всего 200 тысяч рублей Фото:

Россияне могут накопить до 200 тысяч рублей за следующий год при условии, что они начнут откладывать с января. Это следует из исследований.

«Россияне могут за год накопить порядка 200 тысяч рублей, если начнут откладывать с января», — сообщает РБК со ссылкой на исследования «Авито Работа» и «Банки.ру». По их данным, средняя зарплата в России в 2024 году — 79 224 рублей. Откладывая ежемесячно 20% от этой суммы, можно сохранять около 15 845 рублей в месяц.

Кроме того, средняя ставка по вкладам с возможностью ежемесячного пополнения до 2 тысяч рублей составляет 12,44%. Эксперты отметили, что с помощью таких вкладов и сохранения части зарплаты, жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут заработать на накоплениях больше всех в России — их годовой доход от вклада составит 15 977 рублей, это позволит им накопить за год до 244 181 рубля. Почти такую же сумму, 237 669 рублей, 15 549 из которых принесут проценты, смогут накопить жители Московской области.

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Россияне могут накопить до 200 тысяч рублей за следующий год при условии, что они начнут откладывать с января. Это следует из исследований. «Россияне могут за год накопить порядка 200 тысяч рублей, если начнут откладывать с января», — сообщает РБК со ссылкой на исследования «Авито Работа» и «Банки.ру». По их данным, средняя зарплата в России в 2024 году — 79 224 рублей. Откладывая ежемесячно 20% от этой суммы, можно сохранять около 15 845 рублей в месяц. Кроме того, средняя ставка по вкладам с возможностью ежемесячного пополнения до 2 тысяч рублей составляет 12,44%. Эксперты отметили, что с помощью таких вкладов и сохранения части зарплаты, жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут заработать на накоплениях больше всех в России — их годовой доход от вклада составит 15 977 рублей, это позволит им накопить за год до 244 181 рубля. Почти такую же сумму, 237 669 рублей, 15 549 из которых принесут проценты, смогут накопить жители Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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