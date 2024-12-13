Сколько россияне смогут накопить за 2025 год

Россияне могут накопить до 200 тысяч рублей за следующий год при условии, что они начнут откладывать с января. Это следует из исследований.
«Россияне могут за год накопить порядка 200 тысяч рублей, если начнут откладывать с января», — сообщает РБК со ссылкой на исследования «Авито Работа» и «Банки.ру». По их данным, средняя зарплата в России в 2024 году — 79 224 рублей. Откладывая ежемесячно 20% от этой суммы, можно сохранять около 15 845 рублей в месяц.
Кроме того, средняя ставка по вкладам с возможностью ежемесячного пополнения до 2 тысяч рублей составляет 12,44%. Эксперты отметили, что с помощью таких вкладов и сохранения части зарплаты, жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут заработать на накоплениях больше всех в России — их годовой доход от вклада составит 15 977 рублей, это позволит им накопить за год до 244 181 рубля. Почти такую же сумму, 237 669 рублей, 15 549 из которых принесут проценты, смогут накопить жители Московской области.
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