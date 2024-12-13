У сети KFC в России появился новый хозяин

Компания «Юнирест», владеющая российским брендом Rostics и франшизой KFC в России, приобрела бизнес компании «Эй Кей Раша», которая до сих пор управляла примерно 100 точками KFC на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «Юнирест» и других источниках.
«Сделка была закрыта 12 декабря», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями. Информацию о покупке подтвердили в пресс-службе «Юнирест», а также гендиректор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов.
Однако финансовые условия и другие детали сделки остаются не раскрытыми. Ожидается, что все приобретенные заведения KFC будут переименованы в Rostics к весне следующего года. Этот шаг станет частью завершающего этапа ребрендинга KFC в России.
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