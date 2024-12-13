У сети KFC в России появился новый хозяин

Владелец бренда Rostics полностью выкупил KFC в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что к весне ребрендинг KFC в России будет практически завершен
Ожидается, что к весне ребрендинг KFC в России будет практически завершен Фото:

Компания «Юнирест», владеющая российским брендом Rostics и франшизой KFC в России, приобрела бизнес компании «Эй Кей Раша», которая до сих пор управляла примерно 100 точками KFC на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «Юнирест» и других источниках.

«Сделка была закрыта 12 декабря», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями. Информацию о покупке подтвердили в пресс-службе «Юнирест», а также гендиректор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов.

Однако финансовые условия и другие детали сделки остаются не раскрытыми. Ожидается, что все приобретенные заведения KFC будут переименованы в Rostics к весне следующего года. Этот шаг станет частью завершающего этапа ребрендинга KFC в России.

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Компания «Юнирест», владеющая российским брендом Rostics и франшизой KFC в России, приобрела бизнес компании «Эй Кей Раша», которая до сих пор управляла примерно 100 точками KFC на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «Юнирест» и других источниках. «Сделка была закрыта 12 декабря», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями. Информацию о покупке подтвердили в пресс-службе «Юнирест», а также гендиректор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов. Однако финансовые условия и другие детали сделки остаются не раскрытыми. Ожидается, что все приобретенные заведения KFC будут переименованы в Rostics к весне следующего года. Этот шаг станет частью завершающего этапа ребрендинга KFC в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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