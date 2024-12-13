В Одесской области прогремели взрывы

В ночь на 13 декабря в Одесской области на юге Украины прогремели взрывы. Инциденты совпали с действием воздушной тревоги в регионе.
«Одесская область — взрывы», — написали в telegram-канале ТСН. Взрывы раздались во время воздушной тревоги, которая продолжалась 1,5 часа. Кроме того, взрывы также были зафиксированы в Харькове, в Киеве и Киевской области.
Помимо Одесской области, сигнал воздушной тревоги охватил Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Тернопольскую, Харьковскую и Черниговскую области Украины. Сигнал тревоги слышали жители девяти регионов Украины. Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Киевской и Черкасской областях, причем в последних двух сигнал тревоги звучит уже более 11 часов.
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