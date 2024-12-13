В Одесской области прогремели взрывы

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В Одесской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы
В Одесской области во время воздушной тревоги прогремели взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 13 декабря в Одесской области на юге Украины прогремели взрывы. Инциденты совпали с действием воздушной тревоги в регионе.

«Одесская область — взрывы», — написали в telegram-канале ТСН. Взрывы раздались во время воздушной тревоги, которая продолжалась 1,5 часа. Кроме того, взрывы также были зафиксированы в Харькове, в Киеве и Киевской области.

Помимо Одесской области, сигнал воздушной тревоги охватил Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Тернопольскую, Харьковскую и Черниговскую области Украины. Сигнал тревоги слышали жители девяти регионов Украины. Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Киевской и Черкасской областях, причем в последних двух сигнал тревоги звучит уже более 11 часов.

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В ночь на 13 декабря в Одесской области на юге Украины прогремели взрывы. Инциденты совпали с действием воздушной тревоги в регионе. «Одесская область — взрывы», — написали в telegram-канале ТСН. Взрывы раздались во время воздушной тревоги, которая продолжалась 1,5 часа. Кроме того, взрывы также были зафиксированы в Харькове, в Киеве и Киевской области. Помимо Одесской области, сигнал воздушной тревоги охватил Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Тернопольскую, Харьковскую и Черниговскую области Украины. Сигнал тревоги слышали жители девяти регионов Украины. Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Киевской и Черкасской областях, причем в последних двух сигнал тревоги звучит уже более 11 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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