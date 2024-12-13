Украинские беспилотники сбиты на четырьмя регионами России

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Российская ПВО отразила атаки беспилотников над четырьмя регионами Фото:

Тринадцать украинских беспилотников уничтожены над территорией России в ночь на 13 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атаки зафиксированы на Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Липецкую области. В результате атаки дрона в Теребринском сельском поселении Белгородской области погиб боец самообороны.

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Тринадцать украинских беспилотников уничтожены над территорией России в ночь на 13 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Атаки зафиксированы на Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Липецкую области. В результате атаки дрона в Теребринском сельском поселении Белгородской области погиб боец самообороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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