Украинские беспилотники сбиты на четырьмя регионами России

Российская ПВО отразила атаки беспилотников над четырьмя регионами
Тринадцать украинских беспилотников уничтожены над территорией России в ночь на 13 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаки зафиксированы на Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Липецкую области. В результате атаки дрона в Теребринском сельском поселении Белгородской области погиб боец самообороны.
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