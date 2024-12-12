В Урае 18-летний водитель «МАЗ» не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП сам водитель и пассажир получили травмы. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».
«На 143 км автодороги „Юг“, 18-летний водитель „МАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, вследствие чего, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении. В госавтоинспекции добавили, что стаж водителя составляет менее 1 года.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Lada и грузовик «МАН». Водитель легковушки скончался на месте ДТП.
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