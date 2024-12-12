12 декабря 2024

В ХМАО водитель-новичок устроил ДТП с большегрузом, есть пострадавшие. Фото

В Урае 18-летний водитель «МАЗ» улетел в кювет
© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае произошло ДТП с пострадавшими
В Урае произошло ДТП с пострадавшими Фото:

В Урае 18-летний водитель «МАЗ» не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП сам водитель и пассажир получили травмы. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».

«На 143 км автодороги „Юг“, 18-летний водитель „МАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, вследствие чего, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении. В госавтоинспекции добавили, что стаж водителя составляет менее 1 года.

Водитель не справился с управлением большегруза
Водитель не справился с управлением большегруза
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Lada и грузовик «МАН». Водитель легковушки скончался на месте ДТП.

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В Урае 18-летний водитель «МАЗ» не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП сам водитель и пассажир получили травмы. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры». «На 143 км автодороги „Юг“, 18-летний водитель „МАЗ“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, вследствие чего, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении. В госавтоинспекции добавили, что стаж водителя составляет менее 1 года. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Lada и грузовик «МАН». Водитель легковушки скончался на месте ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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