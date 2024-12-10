На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП с большегрузом. Фото

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Водитель легковушки выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком
Водитель легковушки выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) вечером 10 декабря столкнулись Lada и грузовик «МАН». По данным окружного Управления ГИБДД, водитель легковушки скончался на месте ДТП.

«10 декабря 2024 года около 18:20 на 843-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Lada, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „МАН“. В результате ДТП водитель легкового транспортного средства скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.

После столкновения оба автомобиля оказались в кювете. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водитель отечественной легковушки выехал на встречку
Водитель отечественной легковушки выехал на встречку
Фото:
Оба авто после ДТП улетели в кювет
Оба авто после ДТП улетели в кювет
Фото:

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) вечером 10 декабря столкнулись Lada и грузовик «МАН». По данным окружного Управления ГИБДД, водитель легковушки скончался на месте ДТП. «10 декабря 2024 года около 18:20 на 843-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Lada, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „МАН“. В результате ДТП водитель легкового транспортного средства скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. После столкновения оба автомобиля оказались в кювете. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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