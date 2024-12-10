На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) вечером 10 декабря столкнулись Lada и грузовик «МАН». По данным окружного Управления ГИБДД, водитель легковушки скончался на месте ДТП.
«10 декабря 2024 года около 18:20 на 843-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, водитель Lada, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „МАН“. В результате ДТП водитель легкового транспортного средства скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.
После столкновения оба автомобиля оказались в кювете. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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