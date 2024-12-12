Пермские власти впервые раздали деньги на создание документальных фильмов

В Перми состоялся отбор проектов кинодокументалистов, которые претендовали на получение финансирования из бюджета региона. По результатам питчинга семь миллионов рублей распределили между четырьмя победителями, рассказал художественный руководитель «Пермской синематеки» Павел Печенкин.
«Количество поданных проектов на первый питчинг документального кино — 35. Допущено до защиты было 22. Денег выдали семь миллионов», — написал он в соцсети «ВКонтакте». По его словам, проектов, которые заслуживают финансовой поддержки, больше, чем выделенных средств. Печенкин надеется на увеличение финансирования документального кино в Пермском крае в следующем году.
В Пермской кинокомиссии официально озвучили победителей конкурса. Деньги получит короткометражный неигровой фильм «Четыре зеркала» Алексея Романова, который посвящен семейной истории художницы Татьяны Нечеухиной. Также из бюджета Прикамья профинансируют полнометражный фильм «Откуда я уйду» Ольги Аверкиевой о жизни директора краеведческого музея Чердыни. В номинации режиссерских дебютов экспертная комиссия выделила два проекта роуд-муви «8000» Юрия Цодиковича и «Мама впервые» Надежды Тимоляновой.
Как рассказывало URA.RU, деньги на создание документальных фильмов власти Пермского края выделяют впервые. Финансирование идет по линии министерства культуры. Ранее поддержку получали только авторы художественного кино — по программе рибейта с 2019 по 2023 годы они получили более 82 млн рублей.
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