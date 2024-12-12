12 декабря 2024

Трамваи изменят маршруты движения 13 декабря в Челябинске

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Движение трамваев будет организовано до остановки Першино (архивное фото)
Движение трамваев будет организовано до остановки Першино (архивное фото) Фото:

Трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты движения 13 декабря в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Маршруты трамваев №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты днём 13 декабря. Движение трамваев с 11:00 будет организовано до Першино», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.

Движение закроют из-за ремонта на переезде Черкасская-Шоссе Металлургов в Металлургическом районе. Завершить работы планируется к 17:00, добавили в мэрии.

В Челябинске ранее трамваи №3, №14, №19 и №20 также меняли маршрут движения. Из ремонта на переезде 12 декабря они следовали до остановки Першино.

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Трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты движения 13 декабря в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Маршруты трамваев №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты днём 13 декабря. Движение трамваев с 11:00 будет организовано до Першино», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Движение закроют из-за ремонта на переезде Черкасская-Шоссе Металлургов в Металлургическом районе. Завершить работы планируется к 17:00, добавили в мэрии. В Челябинске ранее трамваи №3, №14, №19 и №20 также меняли маршрут движения. Из ремонта на переезде 12 декабря они следовали до остановки Першино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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