Трамваи изменят маршруты движения 13 декабря в Челябинске

Трамваи №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты движения 13 декабря в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Маршруты трамваев №3, №14, №19 и №20 временно изменят маршруты днём 13 декабря. Движение трамваев с 11:00 будет организовано до Першино», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Движение закроют из-за ремонта на переезде Черкасская-Шоссе Металлургов в Металлургическом районе. Завершить работы планируется к 17:00, добавили в мэрии.
В Челябинске ранее трамваи №3, №14, №19 и №20 также меняли маршрут движения. Из ремонта на переезде 12 декабря они следовали до остановки Першино.
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