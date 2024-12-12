12 декабря 2024

В мэрии Перми произойдут масштабные кадровые перестановки

Из мэрии Перми уйдут два начальника департаментов
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава департамента градостроительства Норова может перейти в администрацию Пермского округа
Глава департамента градостроительства Норова может перейти в администрацию Пермского округа Фото:

В пермской мэрии планируются кадровые изменения. Глава департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова может трудоустроиться в администрацию Пермского муниципального округа.

«Руководитель департамента градостроительства и архитектуры Перми Мария Норова может перейти в администрацию Пермского муниципального округа. Это произойдет, если место действующего главы округа Владимира Цветова займет первый замглавы Перми Ольга Андрианова», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Глава департамента имущественных отношений Александр Хаткевич также может уйти из мэрии, считают источники издания. У него истекает срок действия контракта. 

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов может покинуть должность в декабре. Его место займет первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. Причиной стали накопившиеся претензии к главе муниципалитета. Также сообщалось, что в окружную администрацию может перейти начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов.

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В пермской мэрии планируются кадровые изменения. Глава департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова может трудоустроиться в администрацию Пермского муниципального округа. «Руководитель департамента градостроительства и архитектуры Перми Мария Норова может перейти в администрацию Пермского муниципального округа. Это произойдет, если место действующего главы округа Владимира Цветова займет первый замглавы Перми Ольга Андрианова», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Глава департамента имущественных отношений Александр Хаткевич также может уйти из мэрии, считают источники издания. У него истекает срок действия контракта.  Ранее URA.RU рассказывало, что глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов может покинуть должность в декабре. Его место займет первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова. Причиной стали накопившиеся претензии к главе муниципалитета. Также сообщалось, что в окружную администрацию может перейти начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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