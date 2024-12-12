12 декабря 2024

Силовики ХМАО выяснили, где был создан telegram-канал с травлей учеников и учителей

Telegram-канал с травлей школьников из ХМАО координировался с территории Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Telegram-канал с травлей школьников из Нижневартовска был удален после того, как им заинтересовались силовики
Telegram-канал с травлей школьников из Нижневартовска был удален после того, как им заинтересовались силовики Фото:

Telegram-канал с травлей школьников и учеников из Нижневартовска (ХМАО) был создан злоумышленниками, которые находятся на территории Украины. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Установлено, что „ноги [канала] растут“ с территории Украины», — сообщил агентству источник. На данный момент группа удалена.

В пресс-службе полиции агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. Силовики устанавливают личности подростков, которые выкладывали фотографии своих одноклассников и учителей в канале — им грозит постановка на профилактический учет.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске был создан telegram-канал с травлей школьников и учителей. В нем публиковались фотографии с оскорблениями учащихся.

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Telegram-канал с травлей школьников и учеников из Нижневартовска (ХМАО) был создан злоумышленниками, которые находятся на территории Украины. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Установлено, что „ноги [канала] растут“ с территории Украины», — сообщил агентству источник. На данный момент группа удалена. В пресс-службе полиции агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. Силовики устанавливают личности подростков, которые выкладывали фотографии своих одноклассников и учителей в канале — им грозит постановка на профилактический учет. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске был создан telegram-канал с травлей школьников и учителей. В нем публиковались фотографии с оскорблениями учащихся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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