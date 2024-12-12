Силовики ХМАО выяснили, где был создан telegram-канал с травлей учеников и учителей

Telegram-канал с травлей школьников и учеников из Нижневартовска (ХМАО) был создан злоумышленниками, которые находятся на территории Украины. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Установлено, что „ноги [канала] растут“ с территории Украины», — сообщил агентству источник. На данный момент группа удалена.
В пресс-службе полиции агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. Силовики устанавливают личности подростков, которые выкладывали фотографии своих одноклассников и учителей в канале — им грозит постановка на профилактический учет.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске был создан telegram-канал с травлей школьников и учителей. В нем публиковались фотографии с оскорблениями учащихся.
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