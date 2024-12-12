В Тюмени изымают более десяти участков ради масштабной перестройки

В Тюмени изымают участки на улицах Тюменской, Саратовской, Рылеева и других для проведения комплексного развития территорий (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Всего под изъятие попали 13 участков.
«Администрация города Тюмени сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд города Тюмени. <...> Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, осуществляется в целях комплексного развития несмежных территорий», — указано в документе.
Изымать будут указанные ниже участки:
- Иркутская, дом 9А;
- Кемеровская, 13;
- Саратовская, 20;
- Саратовская, 26;
- Томская, 12;
- Горпищекомбинатовская, 15а;
- Рылеева, 20;
- Рылеева, 22;
- Саратовская, 15;
- пер. Саратовский, 10;
- Тюменская, 6;
- Тюменская, 18а.
Большая часть земель находится в районе ДОК. Ранее URA.RU писало, что этот микрорайон застроят четыре компании. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров. Здесь построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу.
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