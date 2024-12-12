12 декабря 2024

В Тюмени изымают более десяти участков ради масштабной перестройки

В Тюмени изымают 13 участков для проведения КРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройку ДОКа ведут четыре компании
Застройку ДОКа ведут четыре компании Фото:

В Тюмени изымают участки на улицах Тюменской, Саратовской, Рылеева и других для проведения комплексного развития территорий (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Всего под изъятие попали 13 участков.

«Администрация города Тюмени сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд города Тюмени. <...> Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, осуществляется в целях комплексного развития несмежных территорий», — указано в документе.

Изымать будут указанные ниже участки:

  • Иркутская, дом 9А;
  • Кемеровская, 13;
  • Саратовская, 20;
  • Саратовская, 26;
  • Томская, 12;
  • Горпищекомбинатовская, 15а;
  • Рылеева, 20;
  • Рылеева, 22;
  • Саратовская, 15;
  • пер. Саратовский, 10;
  • Тюменская, 6;
  • Тюменская, 18а.

Большая часть земель находится в районе ДОК. Ранее URA.RU писало, что этот микрорайон застроят четыре компании. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров. Здесь построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу.

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В Тюмени изымают участки на улицах Тюменской, Саратовской, Рылеева и других для проведения комплексного развития территорий (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Всего под изъятие попали 13 участков. «Администрация города Тюмени сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд города Тюмени. <...> Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, осуществляется в целях комплексного развития несмежных территорий», — указано в документе. Изымать будут указанные ниже участки: Большая часть земель находится в районе ДОК. Ранее URA.RU писало, что этот микрорайон застроят четыре компании. Общая площадь КРТ составляет 120 гектаров. Здесь построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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