Глава минздрава Владимирской области стал фигурантом уголовного дела

Главе минздрава Владимирской области Валерию Янину предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Об этом сообщает следственное управление СК России по Владимирской области. Чиновник обвиняется в присвоении и превышении должностных полномочий
«Расследуется уголовное дело в отношении министра здравоохранения Владимирской области... по ч.3 ст.160 и п. „е“ ч.3 ст.286 УК РФ», — следует из сообщения СУ СК по региону в Telegram. Расследование ведется во взаимодействии с региональным УФСБ.
По данным следствия, с 2021 года, будучи главврачом Александровской районной больницы он начислял подчиненным повышенные материальные выплаты и забирал себе часть средств. Эта противоправная деятельность продолжилась после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области (ноябрь 2023 года).
Янина задержали 11 декабря при получении очередной суммы. Предварительно, всего он получил более 400 тысяч рублей. Чиновнику предъявлено обвинение, в ближайшее время решится вопрос о мере пресечения для него.
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