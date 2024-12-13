Стали известны подробности ДТП, в котором погиб глава департамента Минобрнауки

Глава департамента Минобрнауки Чурилов был сбит сдававшим назад грузовиком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель грузовика сбил Олега Чурилова (на фото) при движении назад
Водитель грузовика сбил Олега Чурилова (на фото) при движении назад Фото:

Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов скончался после того, как его сбил грузовик Mercedes на территории спорткомплекса «ВТБ-Арена». Водитель сдавал назад и в темноте не заметил Чурилова, рассказали в правоохранительных органах.

«Водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с внутренней территории спорткомплекса „ВТБ-Арена“ и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге. Пострадавший, которым оказался глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. По их данным, глава департамента Минобрнауки был доставлен в больницу с множественными переломами, ранами и ушибами. Врачи не смогли его спасти. 

Инцидент произошел 12 декабря. Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшие смерть человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов скончался после того, как его сбил грузовик Mercedes на территории спорткомплекса «ВТБ-Арена». Водитель сдавал назад и в темноте не заметил Чурилова, рассказали в правоохранительных органах. «Водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с внутренней территории спорткомплекса „ВТБ-Арена“ и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге. Пострадавший, которым оказался глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. По их данным, глава департамента Минобрнауки был доставлен в больницу с множественными переломами, ранами и ушибами. Врачи не смогли его спасти.  Инцидент произошел 12 декабря. Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшие смерть человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...