Стали известны подробности ДТП, в котором погиб глава департамента Минобрнауки

Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов скончался после того, как его сбил грузовик Mercedes на территории спорткомплекса «ВТБ-Арена». Водитель сдавал назад и в темноте не заметил Чурилова, рассказали в правоохранительных органах.
«Водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с внутренней территории спорткомплекса „ВТБ-Арена“ и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге. Пострадавший, которым оказался глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. По их данным, глава департамента Минобрнауки был доставлен в больницу с множественными переломами, ранами и ушибами. Врачи не смогли его спасти.
Инцидент произошел 12 декабря. Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшие смерть человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.