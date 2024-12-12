12 декабря 2024

Ямал Ири отменил поездку в один из районов ЯНАО

Ямал Ири не посетит Шурышкарский район из-за плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал Ири не приедет в Шурышкарский район из-за непогоды
Ямал Ири не приедет в Шурышкарский район из-за непогоды Фото:

Ямал Ири не посетит Шурышкарский район в ЯНАО из-за плохой погоды в округе. Об этом ямальский символ Нового года сообщает на своей странице VK.

«Дорогие жители Шурышкарского района! С сожалением сообщаем вам, что непредсказуемая погода внесла свои коррективы в нашу предстоящую встречу. В свете этой ситуации, встреча, запланированная на 13 и 14 декабря, не состоится», — передает главный символ Нового года в округе на своей странице VK.

Ранее URA.RU cообщало о том, что Ямал Ири отменил поездку в Новый Уренгой. Ее перенесли на день.

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Ямал Ири не посетит Шурышкарский район в ЯНАО из-за плохой погоды в округе. Об этом ямальский символ Нового года сообщает на своей странице VK. «Дорогие жители Шурышкарского района! С сожалением сообщаем вам, что непредсказуемая погода внесла свои коррективы в нашу предстоящую встречу. В свете этой ситуации, встреча, запланированная на 13 и 14 декабря, не состоится», — передает главный символ Нового года в округе на своей странице VK. Ранее URA.RU cообщало о том, что Ямал Ири отменил поездку в Новый Уренгой. Ее перенесли на день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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