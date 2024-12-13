Песков: Путин не планирует отдельную встречу с Пашиняном

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Глава РФ не будет лично встречаться с премьером Армении Николой Пашиняном из-за содержательной повестки
Глава РФ не будет лично встречаться с премьером Армении Николой Пашиняном из-за содержательной повестки Фото:

Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Повестка дня достаточно содержательная. Сегодня отдельной встречи не планируется», — сообщил Песков на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Пашиняна, также, как и других глав государств, ждут в Санкт-Петербурге на традиционном неформальном саммите. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. 

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Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Повестка дня достаточно содержательная. Сегодня отдельной встречи не планируется», — сообщил Песков на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Пашиняна, также, как и других глав государств, ждут в Санкт-Петербурге на традиционном неформальном саммите. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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