Песков: Путин не планирует отдельную встречу с Пашиняном

Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Повестка дня достаточно содержательная. Сегодня отдельной встречи не планируется», — сообщил Песков на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Пашиняна, также, как и других глав государств, ждут в Санкт-Петербурге на традиционном неформальном саммите. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU.
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