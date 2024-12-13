Shot: беспилотник, сбитый в Ленобласти, могли запустить из Финляндии

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Дрон мог быть запущен из Финляндии, России или акватории Финского залива
Дрон мог быть запущен из Финляндии, России или акватории Финского залива Фото:

Беспилотное летательное устройство, накануне уничтоженное в Ленинградской области, предположительно было запущено из Финляндии. Об этом сообщает Shot со ссылкой на экспертов. 

«Предварительные выводы экспертов говорят, что сбит был дрон типа „Баба Яга“ или Mavic 3 Pro. Поэтому версий, откуда была запущена птичка, всего три: Финляндия, Россия и акватория Финского залива», — передает telegram-канал. Там добавили, что у обеих предполагаемых моделей дронов радиус действия при повышении мощности батарей достигает около 35 километров.

Ранее в Ленинградской области над территорией нефтяного терминала РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» был уничтожен разведывательный дрон. Предполагается, что беспилотник выполнял задачу по фотографированию объекта, основной деятельностью которого является отгрузка нефтепродуктов.

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Беспилотное летательное устройство, накануне уничтоженное в Ленинградской области, предположительно было запущено из Финляндии. Об этом сообщает Shot со ссылкой на экспертов.  «Предварительные выводы экспертов говорят, что сбит был дрон типа „Баба Яга“ или Mavic 3 Pro. Поэтому версий, откуда была запущена птичка, всего три: Финляндия, Россия и акватория Финского залива», — передает telegram-канал. Там добавили, что у обеих предполагаемых моделей дронов радиус действия при повышении мощности батарей достигает около 35 километров. Ранее в Ленинградской области над территорией нефтяного терминала РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» был уничтожен разведывательный дрон. Предполагается, что беспилотник выполнял задачу по фотографированию объекта, основной деятельностью которого является отгрузка нефтепродуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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