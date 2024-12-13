Посол РФ указал виновного в разрыве контрактов Австрии и «Газпрома»

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что инициатива по обострению ситуации с разрывом контрактов между концерном OMV и «Газпромом» исходила от австрийской стороны. Об этом он сообщил IZ.RU.
«На обострение пошла именно австрийская сторона. Бесконечные стенания о гнетущей газовой „кабале“ все последнее время исходили от известных политфункционеров в Вене», — передает IZ.RU в своем telegram-канале слова посла. Любинский добавил, что Австрия назвала многолетнее сотрудничество в сфере газа «исторической ошибкой», приняв решение о прекращении этого партнерства.
По словам посла, Австрия своими действиями нанесла ущерб одной из ключевых опор двусторонних отношений. В условиях сложной ситуации «Газпром» продолжал поставлять в Вену объемы природного газа, предусмотренные договорными обязательствами, до момента их оплаты в соответствии с условиями контракта, отметил Любинский.
Обострение отношений между «Газпромом» и OMV началось после того, как австрийская компания прекратила выплаты и попыталась взыскать с российской стороны 230 миллионов евро. Это привело к полному прекращению поставок газа в Австрию со стороны «Газпрома» с 16 ноября 2024 года. Решение вызвало значительный рост цен на газ в Европе.
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