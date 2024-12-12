Школьницу из Ноябрьска (ЯНАО), которую довели до нервного срыва пинал одноклассник. Видео с насильственным действием опубликовали в местных социальных сетях.
«Ребенка довели до истерики рукоприкладством одноклассника, сейчас идет разбирательств по данному инциденту и будут привлечены все виновные/ответственные по данному факту», — сообщает telegram-канал NSK. На самом видео можно увидеть, что до нервного срыва девочку пнул один из школьников.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в школе № 8 у одной из учениц случилась истерика — девочка в слезах и с криками бросила стул в стену. По данному факту руководство школы, департамент образования и комиссия по делам несовершеннолетних начали разбирательство. Ситуацией заинтересовались в полиции и в прокуратуре Ноябрьска. Школьница из Ноябрьска воспитывается в благополучной семье, жалоб на плохое отношение к ней от родителей не поступало.
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