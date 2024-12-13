Путин расширил пенсионный стаж для некоторых россиян

В пенсионный стаж россиян будет включен период работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.
«Гражданам при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывается величина индивидуального пенсионного коэффициента, которая выполнялась на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. На территориях ДНР и ЛНР с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года. На территориях Запорожской и Херсонской области с 24 февраля по 31 декабря 2022 года», — сказано в законопроекте. Он опубликован на портале правовой информации.
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