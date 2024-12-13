Путин расширил пенсионный стаж для некоторых россиян

Путин подписал закон о пенсионном стаже для россиян, работавших на Украине
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Работа россиян на Украине будет включена в пенсионный стаж
Работа россиян на Украине будет включена в пенсионный стаж Фото:

В пенсионный стаж россиян будет включен период работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин. 

«Гражданам при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывается величина индивидуального пенсионного коэффициента, которая выполнялась на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. На территориях ДНР и ЛНР с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года. На территориях Запорожской и Херсонской области с 24 февраля по 31 декабря 2022 года», — сказано в законопроекте. Он опубликован на портале правовой информации. 

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В пенсионный стаж россиян будет включен период работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.  «Гражданам при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывается величина индивидуального пенсионного коэффициента, которая выполнялась на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. На территориях ДНР и ЛНР с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года. На территориях Запорожской и Херсонской области с 24 февраля по 31 декабря 2022 года», — сказано в законопроекте. Он опубликован на портале правовой информации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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