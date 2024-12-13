Россиянин хотел поселить мигрантов в разрушенном доме

Житель Самарской области пытался фиктивно зарегистрировать 20 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело
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Сотрудники полиции пресекли факт фиктивной регистрации 20 иностранных граждан. Об этом сообщает УМВД по Самарской области.

«41-летний ранее не судимый гражданин России, уроженец одной из соседней республик, подал в миграционный пункт договор регистрации 20 иностранных граждан», — сказано на официальном сайте ведомства. 

По информации МВД мужчина знал, что его «земляки» по указанному адресу жить не будут, поскольку дом находится в разрушенном состоянии. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Сотрудники полиции пресекли факт фиктивной регистрации 20 иностранных граждан. Об этом сообщает УМВД по Самарской области. «41-летний ранее не судимый гражданин России, уроженец одной из соседней республик, подал в миграционный пункт договор регистрации 20 иностранных граждан», — сказано на официальном сайте ведомства.  По информации МВД мужчина знал, что его «земляки» по указанному адресу жить не будут, поскольку дом находится в разрушенном состоянии. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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