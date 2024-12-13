Россиянин хотел поселить мигрантов в разрушенном доме

Сотрудники полиции пресекли факт фиктивной регистрации 20 иностранных граждан. Об этом сообщает УМВД по Самарской области.
«41-летний ранее не судимый гражданин России, уроженец одной из соседней республик, подал в миграционный пункт договор регистрации 20 иностранных граждан», — сказано на официальном сайте ведомства.
По информации МВД мужчина знал, что его «земляки» по указанному адресу жить не будут, поскольку дом находится в разрушенном состоянии. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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