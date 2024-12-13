«Измазал лицо краской»: силовики скрутили свердловчанина, раскидавшего коробки с надписью «Теракт»

Задержан мужчина, раскидавший коробки с надписью «Теракт» в Красноуфимске
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики допрашивают задержанного мужчину (арихвено фото) Фото:

Силовики поймали 26-летнего мужчину, раскидавшего подозрительные коробки и конверты с надписью «Теракт» в деревне Приданниково (Красноуфимск, Свердловская область). При задержании он измазал свое лицо белой краской. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Сыщики уже вычислили и задержали горе-шутника. Это житель того же района по имени Виталий, 1998 года рождения, состоящий на учете у соответствующих медицинских специалистов, инвалид второй группы. В момент, когда полиция его задерживала, он измазал свое лицо белой краской. Сейчас его допрашивают, а в жилище проводится обыск», — пояснил полковник Горелых.

По его словам, после информации о находках полиция создала зону безопасности и эвакуировала из двух домов 40 человек, которые сейчас размещены у родственников. Оба здания отключили от газа на время расследования. Предварительно, обнаруженные коробки могут быть муляжами. «Точный ответ на вопрос о содержимом дадут в ближайшее время эксперты. Сейчас с найденными предметами работают бойцы ОМОН Росгвардии. Помощь оказывает и служебная овчарка ОВД Красноуфимска „Эмир“», — сказал представитель полиции региона, отметив, что после проверки правоохранители примут обоснованное процессуальное решение.

Инцидент произошел днем 13 декабря. Коробки обнаружили возле двухэтажного дома, а конверты — в подъезде. К месту оперативно съехались спецслужбы.

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Силовики поймали 26-летнего мужчину, раскидавшего подозрительные коробки и конверты с надписью «Теракт» в деревне Приданниково (Красноуфимск, Свердловская область). При задержании он измазал свое лицо белой краской. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сыщики уже вычислили и задержали горе-шутника. Это житель того же района по имени Виталий, 1998 года рождения, состоящий на учете у соответствующих медицинских специалистов, инвалид второй группы. В момент, когда полиция его задерживала, он измазал свое лицо белой краской. Сейчас его допрашивают, а в жилище проводится обыск», — пояснил полковник Горелых. По его словам, после информации о находках полиция создала зону безопасности и эвакуировала из двух домов 40 человек, которые сейчас размещены у родственников. Оба здания отключили от газа на время расследования. Предварительно, обнаруженные коробки могут быть муляжами. «Точный ответ на вопрос о содержимом дадут в ближайшее время эксперты. Сейчас с найденными предметами работают бойцы ОМОН Росгвардии. Помощь оказывает и служебная овчарка ОВД Красноуфимска „Эмир“», — сказал представитель полиции региона, отметив, что после проверки правоохранители примут обоснованное процессуальное решение. Инцидент произошел днем 13 декабря. Коробки обнаружили возле двухэтажного дома, а конверты — в подъезде. К месту оперативно съехались спецслужбы.
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