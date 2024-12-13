Медведев: русские и украинцы — один народ

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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Международная жизнь» Фото:

Русские и украины — это один народ и это ничего не изменит. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

«Русские и украинцы — один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны», — говорится в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая». По его мнению, бессмысленно разъединить русских и украинцев. Неонацисты «разобьют головы об общерусскую стену», заключил зампред Софбеза.

В публикации Медведев также рассуждает о том, что Украина может исчезнуть с карты мира. А виновниками многих конфликтов он называет западных цивилизаторов

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Русские и украины — это один народ и это ничего не изменит. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь». «Русские и украинцы — один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны», — говорится в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая». По его мнению, бессмысленно разъединить русских и украинцев. Неонацисты «разобьют головы об общерусскую стену», заключил зампред Софбеза. В публикации Медведев также рассуждает о том, что Украина может исчезнуть с карты мира. А виновниками многих конфликтов он называет западных цивилизаторов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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