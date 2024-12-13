Медведев: русские и украинцы — один народ

13 декабря 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Международная жизнь» Фото: Роман Наумов © URA.RU Русские и украины — это один народ и это ничего не изменит. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь». «Русские и украинцы — один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны», — говорится в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая». По его мнению, бессмысленно разъединить русских и украинцев. Неонацисты «разобьют головы об общерусскую стену», заключил зампред Софбеза. В публикации Медведев также рассуждает о том, что Украина может исчезнуть с карты мира. А виновниками многих конфликтов он называет западных цивилизаторов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Русские и украины — это один народ и это ничего не изменит. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь». «Русские и украинцы — один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны», — говорится в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая». По его мнению, бессмысленно разъединить русских и украинцев. Неонацисты «разобьют головы об общерусскую стену», заключил зампред Софбеза. В публикации Медведев также рассуждает о том, что Украина может исчезнуть с карты мира. А виновниками многих конфликтов он называет западных цивилизаторов