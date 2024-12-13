Путин продлил запрет за экспорт нефти до лета 2025 года

Президент России Владимир Путин принял решение о продлении запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов до 30 июня 2025 года. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 961 „О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты“ <...> изменение, заменив в пункте 9 слова „до 31 декабря 2024 г.“ словами „до 30 июня 2025 г.“, — сообщается в указе. Текст документа опубликован на портале.
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