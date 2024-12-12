Компания Сердюка попалась на некачественном строительстве

Говорят, самый богатый депутат думы ХМАО Михаил Сердюк переживает из-за того, что компании «ДСК-1», учредителем которой он является, не отдают участок земли, на котором планировалось построить очередные «человейники»-многоэтажки и заработать на этом много миллионов рублей. За желание заработать осуждать нельзя, собственно, для этого бизнес и ведется. А вот за что осудить стоит, так это за публичные демарши и работу нелегальных мигрантов на его объектах.
А еще компанию депутата уже осуждают за качество квартир, которые задорого продают людям. К примеру, один из домов, построенных компанией «ДСК-1», учредителем которой является Сердюк, сейчас разбирается из-за критических дефектов — речь идет про трещины в стенах еще даже недостроенного здания! Ситуация находится на контроле у Жилстройнадзора и разбором дома все, похоже, не закончится.
Более того, у специалистов есть вопросы не только к качеству жилья, но и к достоверности инженерно-геологических изысканий. Проще говоря, компании Сердюка придется проводить повторные работы на площадке, а какие решения будут приняты после этого и каковы у этого дома вообще перспективы быть достроенным — большой вопрос.
Люди не на шутку встревожены из-за ситуации вокруг строительства этого дома. У многих уже выплачены первоначальные взносы за квартиры, а теперь они вынуждены смотреть на то, как дом потихоньку тает на глазах. И у покупателей есть большие сомнения по поводу сдачи дома в срок — а сдать его «ДСК-1» должна была в марте 2025 года, то есть, меньше, чем через три месяца.
И особенно покупатели возмущены попытками компании утаить от них часть информации — встревоженным людям представители компании рассказывают про какие-то новые технологии, по которым дом будет перестроен. Мол, сейчас его разберут и построят лучше прежнего. Особенно много вопросов такая позиция вызывает на фоне заявлений Жилтройнадзора, указавшего на изначальные дефекты. «Интересные новации, конечно», — возмущаются сургутяне.
Все это особенно тревожно в свете претензий, которые есть у покупателей квартир в уже построенных и сданных квартирах. Люди жалуются, к примеру, на подтопления, некачественную отделку и другие значимые недочеты.
Агентство продолжит следить за развитием ситуации вокруг скандального строительства и информировать горожан о происходящем. Особенно это интересно в свете слухов о том, что в полицию поступило одно интересное заявление, связанное с компанией депутата-миллиардера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!