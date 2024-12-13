Мэр Орлов прокатится по главному катку Екатеринбурга перед шоу Ильи Авербуха

14 декабря 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов призвал горожан присоединиться к нему 20 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил горожан прийти и проверить каток, который впервые в новогодние каникулы расположится перед мэрией. Сделать он это предложил в преддверии шоу Ильи Авербуха. На встрече с волонтерами в ККТ «Космос» чиновник пообещал и сам встать на коньки, чтобы протестировать лед, передает корреспондент URA.RU. «Открытие катка 21 декабря, там будет сюрприз — ледовое шоу Ильи Авербуха. Но как вам такая идея: вечером 20 числа устроить тестовое катание? Надо, наверное, перед Ильей Авербухом каток протестировать? Вход будет свободный, никакой оплаты. Обязуюсь принять участие, может быть, даже на коньках, не знаю, я давно на них не стоял», — заявил Орлов. Он признался, что идея устроить каток перед администрацией пришла ему давно — как только он вступил в должность мэра. Глядя из окна на площадь 1905 года, он представлял, как это будет. На то, чтобы убедить коллег, ушло несколько лет, хотя многие сразу поддержали его задумку. «Это будет один из самых больших катков в стране — 3300 квадратных метров, который будет использоваться до конца февраля — посмотрим по погоде. В будни со своими коньками вход будет бесплатный», — анонсировал мэр. Ледовая площадка сможет вместить в себя до 500 человек. Сеанс будет длиться полтора часа, потом 30-минутный перерыв на уборку льда. Для этой цели специально приобрели две машины. Орлов подчеркнул, что каток строится не на бюджетные деньги, а на средства партнеров — меценатов и предпринимателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил горожан прийти и проверить каток, который впервые в новогодние каникулы расположится перед мэрией. Сделать он это предложил в преддверии шоу Ильи Авербуха. На встрече с волонтерами в ККТ «Космос» чиновник пообещал и сам встать на коньки, чтобы протестировать лед, передает корреспондент URA.RU. «Открытие катка 21 декабря, там будет сюрприз — ледовое шоу Ильи Авербуха. Но как вам такая идея: вечером 20 числа устроить тестовое катание? Надо, наверное, перед Ильей Авербухом каток протестировать? Вход будет свободный, никакой оплаты. Обязуюсь принять участие, может быть, даже на коньках, не знаю, я давно на них не стоял», — заявил Орлов. Он признался, что идея устроить каток перед администрацией пришла ему давно — как только он вступил в должность мэра. Глядя из окна на площадь 1905 года, он представлял, как это будет. На то, чтобы убедить коллег, ушло несколько лет, хотя многие сразу поддержали его задумку. «Это будет один из самых больших катков в стране — 3300 квадратных метров, который будет использоваться до конца февраля — посмотрим по погоде. В будни со своими коньками вход будет бесплатный», — анонсировал мэр. Ледовая площадка сможет вместить в себя до 500 человек. Сеанс будет длиться полтора часа, потом 30-минутный перерыв на уборку льда. Для этой цели специально приобрели две машины. Орлов подчеркнул, что каток строится не на бюджетные деньги, а на средства партнеров — меценатов и предпринимателей.