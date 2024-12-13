В ХМАО вновь зафиксирован рост цен на топливо. Все виды бензина и дизельное топливо подорожали как за прошедшую неделю, так и за год, о чем свидетельствуют данные Тюменьстата.
«За неделю стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась с 54,16 до 54,33 рублей, АИ-95 — с 58,59 до 58,80 рублей, а АИ-98 — с 80,60 до 80,97 рублей. Дизельное топливо подорожало с 73,71 до 74,06 рублей за литр», — указано в статистических отчетах.
По расчетам аналитиков URA.RU, основанных на официальной статистике, за год стоимость бензина АИ-98 выросла на 18,69%, достигнув 80,97 рублей за литр, в то время как год назад оно стоило 68,22 рубля. Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали на 9,67% и 9,33% соответственно, а дизельное топливо увеличилось в цене на 6,44%.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что в ХМАО за ноябрь выросла стоимость автомобильного топлива. Больше всего взлетели цены на дизель и 98-й бензин.
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