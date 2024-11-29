29 ноября 2024

В ХМАО взлетели цены на бензин и дизель

В ХМАО 98-й бензин подорожал до 80 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За месяц в Югре подорожал бензин и дизель
За месяц в Югре подорожал бензин и дизель Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за ноябрь выросла стоимость автомобильного топлива. Больше всего взлетели цены на дизель и 98-й бензин, сообщили URA.RU в Росстате.

«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-98 и выше в конце ноября в среднем по ХМАО составила 80 рублей. По данным на конец октября, цена была на уровне 78,09 рубля. За месяц топливо подорожало на 2,4%», — следует из данных службы статистики.

Стоимость дизеля за это время выросла на 1,4%, который подорожал до 73,5 рубля за литр. Примерно на полпроцента за месяц подскочили цены на 92-й и 95-й бензин, которые в среднем сейчас стоят 53,95 и 58,45 рубля за литр.

Ранее URA.RU рассказывало о населенных пунктах с самым дешевым бензином. Тогда наиболее доступное топливо продавали в Мегионе, Урае и Сургутском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе за ноябрь выросла стоимость автомобильного топлива. Больше всего взлетели цены на дизель и 98-й бензин, сообщили URA.RU в Росстате. «Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-98 и выше в конце ноября в среднем по ХМАО составила 80 рублей. По данным на конец октября, цена была на уровне 78,09 рубля. За месяц топливо подорожало на 2,4%», — следует из данных службы статистики. Стоимость дизеля за это время выросла на 1,4%, который подорожал до 73,5 рубля за литр. Примерно на полпроцента за месяц подскочили цены на 92-й и 95-й бензин, которые в среднем сейчас стоят 53,95 и 58,45 рубля за литр. Ранее URA.RU рассказывало о населенных пунктах с самым дешевым бензином. Тогда наиболее доступное топливо продавали в Мегионе, Урае и Сургутском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...