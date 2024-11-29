В ХМАО взлетели цены на бензин и дизель

В Ханты-Мансийском автономном округе за ноябрь выросла стоимость автомобильного топлива. Больше всего взлетели цены на дизель и 98-й бензин, сообщили URA.RU в Росстате.
«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-98 и выше в конце ноября в среднем по ХМАО составила 80 рублей. По данным на конец октября, цена была на уровне 78,09 рубля. За месяц топливо подорожало на 2,4%», — следует из данных службы статистики.
Стоимость дизеля за это время выросла на 1,4%, который подорожал до 73,5 рубля за литр. Примерно на полпроцента за месяц подскочили цены на 92-й и 95-й бензин, которые в среднем сейчас стоят 53,95 и 58,45 рубля за литр.
Ранее URA.RU рассказывало о населенных пунктах с самым дешевым бензином. Тогда наиболее доступное топливо продавали в Мегионе, Урае и Сургутском районе.
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