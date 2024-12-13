Минюст признал иноагентами трех художников

Минюст включил в реестр иноагентов еще трех человек. Все они — художники. Пополнение списка объясняется их деятельностью, направленной на распространение недостоверной информации и участие в создании материалов, признанных иностранными агентами.
«В реестр иностранных агентов включены Е.Л. Марголис, А.Ф. Осмоловский, а также И.В . Поночевный», — заявлено на сайте ведомства. По данным Минюста, Екатерина Марголис, «распространяла недостоверную информацию о действиях органов публичной власти РФ и Вооруженных Сил РФ, а также выступала против специальной военной операции на Украине».
Художники Анатолий Осмоловский и Игорь Поночевный также занимались распространением материалов иностранных агентов и недостоверной информации о политике Российской Федерации. Поночевный, кроме того, проживает за пределами России.
Ранее, аналогичные меры были приняты в отношении Веры Афанасьевой и Магомеда Ториева. По данным Минюста, они занимались публикацией материалов, критических в адрес действий органов власти и Вооруженных сил РФ.
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