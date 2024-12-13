Минюст признал иноагентами трех художников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минюст внес в реестр иноагенов троих художников
Минюст внес в реестр иноагенов троих художников Фото:

Минюст включил в реестр иноагентов еще трех человек. Все они — художники. Пополнение списка объясняется их деятельностью, направленной на распространение недостоверной информации и участие в создании материалов, признанных иностранными агентами.

«В реестр иностранных агентов включены Е.Л. Марголис, А.Ф. Осмоловский, а также И.В . Поночевный», — заявлено на сайте ведомства. По данным Минюста, Екатерина Марголис, «распространяла недостоверную информацию о действиях органов публичной власти РФ и Вооруженных Сил РФ, а также выступала против специальной военной операции на Украине».

Художники Анатолий Осмоловский и Игорь Поночевный также занимались распространением материалов иностранных агентов и недостоверной информации о политике Российской Федерации. Поночевный, кроме того, проживает за пределами России.

Ранее, аналогичные меры были приняты в отношении Веры Афанасьевой и Магомеда Ториева. По данным Минюста, они занимались публикацией материалов, критических в адрес действий органов власти и Вооруженных сил РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минюст включил в реестр иноагентов еще трех человек. Все они — художники. Пополнение списка объясняется их деятельностью, направленной на распространение недостоверной информации и участие в создании материалов, признанных иностранными агентами. «В реестр иностранных агентов включены Е.Л. Марголис, А.Ф. Осмоловский, а также И.В . Поночевный», — заявлено на сайте ведомства. По данным Минюста, Екатерина Марголис, «распространяла недостоверную информацию о действиях органов публичной власти РФ и Вооруженных Сил РФ, а также выступала против специальной военной операции на Украине». Художники Анатолий Осмоловский и Игорь Поночевный также занимались распространением материалов иностранных агентов и недостоверной информации о политике Российской Федерации. Поночевный, кроме того, проживает за пределами России. Ранее, аналогичные меры были приняты в отношении Веры Афанасьевой и Магомеда Ториева. По данным Минюста, они занимались публикацией материалов, критических в адрес действий органов власти и Вооруженных сил РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...